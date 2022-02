«Outlander»: Bekommt die beliebte Serie ein Prequel?

Premiere der sechsten Staffel erst vor wenigen Tagen

Die Serie «Outlander» basiert auf der gleichnamigen Romanreihe von Diana Gabaldon (70). Mit «Das Schwärmen von tausend Bienen» erschien im November erst der neunte Band der Highland-Saga. Die Geschichte der Engländerin Claire Randall, die plötzlich ins Jahr 1743 katapultiert wird und in dem schottischen Freiheitskämpfer Jamie Fraser die Liebe ihres Lebens findet, wurde bis heute in über 27 Ländern veröffentlicht und in 24 Sprachen übersetzt.