«Outlander»-Star Nell Hudson: Erstes Baby ist auf der Welt

Schauspielerin Nell Hudson (34) ist erstmals Mutter geworden. Zusammen mit Ehemann Max King bekam sie eine Tochter, wie sie auf Instagram teilte. «Ich kann nicht glauben, dass jeder Mensch von einer Frau geboren wurde und wir alle tun so, als wäre das ganz normal», schrieb sie und beteuerte, alle Mütter zu bewundern. «Ich bin auf die bestmögliche Weise in zwei Teile zerbrochen», ergänzte der «Outlander»–Star. «Es ist ein Mädchen», verkündete Hudson dann, begleitet von einem roten Herz. Einen Namen verriet sie nicht. Weiter schrieb sie: «Ich brauche ein neues Wort für Liebe.»