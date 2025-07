«Outlander»-Star Sam Heughan überrascht mit Kurzhaarschnitt

Sam Heughan mit Co–Stars in San Diego

Bei der Comic–Con wurde Sam Heughan auf der Bühne von seinen Co–Stars Sophie Skelton (31, Brianna MacKenzie) und Richard Rankin (42, Roger MacKenzie) begleitet. Hauptdarstellerin Caitríona Balfe (45), die in der Serie Claire Fraser spielt, konnte dagegen nicht persönlich teilnehmen, wie unter anderem «Deadline» berichtet. In einer Videobotschaft erklärte sie ihr Fehlen: «Es tut mir leid, dass ich nicht bei euch bin. Ich wünschte wirklich, ich könnte dabei sein, aber leider stehe ich gerade für ein anderes Projekt vor der Kamera – und der Drehplan lässt es einfach nicht zu. Ich möchte mich also aufrichtig entschuldigen.»