Owen Wilson lehnt 12-Millionen-Dollar-Rolle in O.J.-Simpson-Film ab

«Sie müssen mich auf den Arm nehmen.»

Laut «Business Insider» hatte Regisseur Joshua Newton (55) vor kurzem die Rolle von Simpsons Anwalt angeboten und sich dafür eine harsche Abfuhr eingehandelt. «Owen Wilson war perfekt für die Rolle», so Newton. «Wir trafen uns in Santa Monica. Alle liebten das Drehbuch. Sein Agent wollte, dass er es macht, und wir boten ihm zwölf Millionen Dollar. Aber am Ende des Mittagessens stand Owen auf und sagte: ‹Wenn Sie glauben, dass ich die Hauptrolle in einem Film über die Unschuld von O.J. übernehmen werde, dann müssen Sie mich verarschen.›» Owen Wilsons Management äusserte sich bislang nicht zu dem Vorfall.