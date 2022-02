Owen Wilson verrät: Seine Mutter hat mit 80 Jahren geheiratet

In der romantischen Komödie «Marry Me - Verheiratet auf den ersten Blick» spielt Jennifer Lopez an der Seite von Owen Wilson und Maluma (28). Sie verkörpert eine Popsängerin, die bei ihrer Live-TV-Hochzeit statt ihres Promi-Freundes (Maluma) einen zufällig ausgewählten Mann aus dem Publikum (Wilson) heiratet. In Deutschland und Österreich kam der Film am 10. Februar in die Kinos.