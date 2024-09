O'zapft is! Diese Promis gaben sich beim Wiesn-Anstich 2024 die Ehre

Am gestrigen Samstag (21. September) öffnete das grösste Volksfest der Welt wieder seine Pforten, bis zum grossen Finale am 6. Oktober werden sagenhafte sechs Millionen Gäste aus aller Welt erwartet. Wie in jedem Jahr liessen sich auch diesmal wieder zahlreiche Stars und Sternchen den Wiesn–Anstich nicht entgehen. Ganz vorne mit dabei: Masskrug–Terminator Arnold Schwarzenegger (77), der das Spektakel auf der Münchner Theresienwiese als «wichtigstes Fest der Welt» deklarierte.