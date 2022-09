Ozonbelastung durch Hitze: Wann wird es für den Körper gefährlich?

Experten warnen seit einiger Zeit vor erhöhten Ozonwerten, die durch die Hitzewelle in Deutschland weiter angestiegen sind. In der Stratosphäre schützt Ozon die Erde zwar vor gefährlicher UV-Strahlung. In Bodennähe kann das Gas für den Menschen allerdings gefährlich werden. Atmet man das Reizgas ein, kann das «in erster Linie zu Irritationen der Schleimhäute» führen, erklärt Dr. med. Kai-Michael Beeh, Autor von «Die atemberaubende Welt der Lunge» (Heyne), im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Der Pneumologe verrät, welche Menschen besonders aufpassen sollten und wie man sich vor einer gefährlichen Ozonbelastung schützen kann.