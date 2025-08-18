«Ozzy Osbourne: Coming Home»: Doku kurzfristig verschoben

Bisher gibt es keinen neuen Termin und auch ein Grund für die überraschende Änderungen wurde nicht mitgeteilt. Gegenüber der Webseite der britischen Programmzeitschrift «RadioTimes» bestätigte man die Verschiebung und teilte mit, dass Details zur Ausstrahlung zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden sollen. Auch online auf der BBC–Website ist die demnach rund einstündige Doku «not currently available», also derzeit nicht abrufbar.