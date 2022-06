Ozzy Osbourne: Der Prince of Darkness kehrt mit neuer Musik zurück

Kurze Zeit später folgte die Entwarnung vom Musiker höchstpersönlich, der auf Instagram schrieb: «Ich bin jetzt raus aus dem Krankenhaus und zu Hause und erhole mich gut.» Weiter heisst es in dem Post des Black-Sabbath-Stars: «Ich spüre zweifellos die Liebe und Unterstützung all meiner Fans und sende allen ein grosses Dankeschön für ihre Gedanken, Gebete und guten Wünsche während meiner Genesung.» Und wie könnte der Prince of Darkness seinen Jüngern besser als mit neuer Musik danken?