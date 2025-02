Ozzy Osbourne: Ehefrau Sharon verhinderte Piraten-Karriere

«Fluch der Karibik» pflegt Rockstar–Tradition

In der Filmreihe wäre dieser auch keineswegs der einzige Schauspieler mit Rockstar–Hintergrund gewesen. So übernahm etwa Keith Richards (81) von den Rolling Stones in zwei Filmen die Rolle des Vaters von Captain Sparrow und auch Beatles–Legende Paul McCartney (82) trat mit einem Gastauftritt als Onkel des Piratenkapitäns in Erscheinung.