Ozzy Osbourne ist tot

Der Erfinder des Heavy Metal

John Michael «Ozzy» Osbourne hatte 1968 in Birmingham gemeinsam mit Tony Iommi, Geezer Butler und Bill Ward die Musikgeschichte neu geschrieben. Black Sabbath erfanden praktisch über Nacht einen völlig neuen Sound – düster, schwer und kompromisslos. Hits wie «War Pigs», «Iron Man», «Paranoid» und «Children of the Grave» wurden zu Hymnen einer ganzen Generation und legten den Grundstein für das, was später Heavy Metal genannt werden sollte. Die Band erhielt über die Jahre zahllose Auszeichnungen, darunter zwei Grammy Awards und 2006 die Aufnahme in die Rock & Roll Hall of Fame.