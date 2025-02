Ozzy Osbourne kündigt letztes Black-Sabbath-Konzert an

Der «Prince of Darkness» plant einen würdigen Abschied von der Bühne: Ozzy Osbourne (76) hat sein letztes Konzert angekündigt. Wie der Sänger auf der offiziellen Instagram–Seite seiner Band Black Sabbath mitteilte, wird er am 5. Juli ein finales Mal in seiner Heimatstadt Birmingham auftreten. Das Event mit dem Titel «Back to the Beginning» im Fussballstadion Villa Park gilt bereits jetzt als «grösste Heavy–Metal–Show aller Zeiten».