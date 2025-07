Ozzy Osbourne: Stiller Abschied in den sozialen Medien?

Letztes Konzert Anfang Juli

Nur wenige Wochen vor seinem Tod trat Osbourne am 5. Juli während des «Back to the Beginning»–Abschiedskonzerts von Black Sabbath in Birmingham, seiner Heimatstadt und dem Geburtsort der Band, auf. Es war ein finaler Auftritt, der lange vorbereitet wurde. Im Februar 2025 gab der Grammy–Gewinner bekannt, dass diese Abschiedsshow sein erstes vollständiges Konzert mit Black Sabbath seit 20 Jahren sein würde. Damit endete eine Ära für die Band, die den Heavy Metal mitbegründet und den 2003 an Parkinson erkrankten Osbourne zu einem der einflussreichsten Musiker der Rockgeschichte gemacht hatte.