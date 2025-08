Ozzy Osbourne: Todesursache der Metal-Ikone steht fest

Nach seinem Tod trauerten zahlreiche Musikstars um ihn, darunter Elton John (78), Rod Stewart (80) und Brian May (78). Am vergangenen Mittwoch fand in Birmingham dann eine öffentliche Trauerprozession statt. Einen Tag darauf wurde er auf seinem Anwesen Welders House in Buckinghamshire beigesetzt. Mit dabei waren neben seiner Familie auch Stars wie Metallica–Sänger James Hetfield (62) sowie Osbournes Black–Sabbath–Bandkollegen.