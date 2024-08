Ozzy Osbourne trauert um seinen Hund Rocky

Auch Osbournes langjährige Ehefrau Sharon (71) zollte dem verstorbenen Hund Tribut. «Wir haben einen OG und Ozzys Partner in Crime verloren – Rest Easy Rocky», schrieb sie zu einem Instagram–Clip. Der Zusammenschnitt zeigt den Hund mit ihr und Ozzy Osbourne in seinem Tipi–Hundebett und auf einem Spaziergang. Über das Video legte die Moderatorin melancholische Klaviermusik. «OG ruhe in Frieden», nahm auch der gemeinsame Sohn Jack Osbourne (38) in seiner Instagram–Story Abschied.