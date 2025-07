Ozzy Osbournes Ex-Schwiegertochter erinnert an ihren «Papa»

Aufnahmen des Sängers mit seinen Enkelinnen

Zu ihrer bewegenden Nachricht teilte Lisa Stelly mehrere Fotos der Metal–Legende mit seinen Enkelinnen. Darauf ist der Black–Sabbath–Frontmann zu sehen, wie er die Kinder im Arm hält, ihnen einen sanften Kuss gibt oder sie liebevoll auf seinem Schoss trägt. Weitere Aufnahmen zeigen ihn beim Kuscheln mit zwei Enkelinnen auf dem Sofa oder mit einem der Kinder auf seinen Schultern. Stelly fügte ausserdem zwei gemeinsame Fotos mit Ozzy hinzu. In ihrer Instagram–Story hinterlegte sie den Post mit Osbournes Song «See You on the Other Side» und schrieb dazu: «Liebe dich, Papa.»