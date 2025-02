Ozzy über Black-Sabbath-Abschied: Ganze Show will er nicht mitmachen

Das Konzert mit Black Sabbath ist für den Sommer in Birmingham geplant. Es soll am 5. Juli im Villa Park stattfinden. In einem Gespräch mit der BBC nach der Ankündigung der Show erklärte Osbournes Frau und Managerin Sharon (72), dass der Auftritt für Ozzy eine Chance sei, seine Karriere zu beenden. «Es geht ihm gut. Es geht ihm wirklich gut», sagte sie. «Er ist so aufgeregt, weil er wieder mit den Jungs und all seinen Freunden zusammen sein will. Es ist für alle aufregend.»