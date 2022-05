Ozzy und Sharon Osbournes Tochter nur knapp Studiobrand entkommen

Demnach befand sich Sängerin Aimee Osbourne aka ARO gerade mit ihrem Produzenten in dem Gebäude, als das Feuer ausbrach. «Sie waren die Glücklichen, die es lebend herausgeschafft haben. Es ist absolut herzzerreissend, dass jemand heute in diesem Feuer sein Leben verloren hat. Wir senden unsere Gebete an diese Person und an ihre Familie», so Mutter Sharon.