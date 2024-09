«Pa aufs Maul»: Stefan Raab erobert mit seinem neuen Song die Charts

Bereits einen Tag nach der Fernsehpremiere setzte sich das Lied am Sonntagabend an die Spitze der deutschen iTunes–Charts und liess «The Emptiness Mach» von Linkin Park hinter sich. Unterstützung bei seiner musikalischen Rückkehr erhält Raab von den Berliner Rappern Sido (43) und Ski Aggu (26). Sie waren am Samstagabend auch im PSD Bankd Dome in Düsseldorf dabei. Bevor die drei mit Unterstützung zahlreicher Tänzerinnen den Song performten, schwebte erstmal Fitnessqueen Pamela Reif (28) als Engel durch die ausverkaufte Halle.