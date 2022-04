Packende Thrillerserie «Euer Ehren»: Am Anfang war es Fahrerflucht...

Sebastian Koch war nicht nur als Schauspieler mit an Bord, sondern auch an der Entwicklung des Drehbuchs für die neue Adaption des Stoffs beteiligt. «Produzent Al Munteanu rief vor ziemlich genau vier Jahren aus Paris an. Er pitchte mir in nur vier Minuten die Handlung einer israelischen Serie, deren Rechte er zu kaufen beabsichtigte - mit der Frage, ob ich Lust hätte, diesen Stoff mit zu entwickeln und die Hauptrolle zu spielen. Ich müsse mich aber sofort entscheiden», erinnert Koch sich an die Anfänge des Projekts.