Paddington Bär wird bei den BAFTA Film Awards einen Preis überreichen

Erfolgreiches Paddington–Musical

Laut dem «Hollywood Reporter» dürfte Paddingtons exklusive Einladung an die Zeremonie mit dem grossen Erfolg des Paddington Musicals zu tun haben, das derzeit im Londoner Savoy Theatre aufgeführt wird. Dort spielt Darstellerin Arti Shah die beliebte Figur auf der Bühne in einem Bärenkostüm, während James Hameed die Stimme leiht und die Gesichtsausdrücke der Figur von ausserhalb der Bühne steuert.