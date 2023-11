Paketdienst-Abzocke: Vorsicht vor diesen SMS

Die Zeiten, in denen sich Kriminelle damit begnügen, Millionen von Spam–E–Mails zu verschicken sind längst vorbei. Mittlerweile haben sie es auf die Telefonnummern von Menschen abgesehen, denn damit geht für viele automatisch ein gesteigertes Vertrauen einher. Dass dies trügerisch sein kann, zeigen die aktuell wieder verstärkt aufkommenden Fälle betrügerischer Kurznachrichten. Was hinter dem Begriff «Smishing» steckt und warum Verbraucherinnen und Verbraucher gerade in der Vorweihnachtszeit auf der Hut sein sollten.