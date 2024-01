Bis zu 14 Tage in der Klinik

Palast bestätigt nach Operation von Prinzessin Kate: Es ist kein Krebs

Ein relativ langer Krankenhausaufenthalt nach einer Operation am Bauch: Viele Royal–Fans sorgen sich um Prinzessin Kate. Was sie hat, ist weiter nicht bekannt. Der Palast bestätigte aber: Die Ehefrau von Prinz William ist nicht an Krebs erkrankt.