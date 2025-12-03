Palast gratuliert mit Fussball-Foto Prinz Sverre Magnus zum Geburtstag

Dabei war erst im Oktober von einem romantischen Umzug nach Italien berichtet worden. Nach seiner Zeit im norwegischen Trondheim und seiner Rückkehr nach Skaugum soll Sverre Magnus dem norwegischen Blatt zufolge mit seiner Freundin in Mailand zusammengezogen sein. Die beiden sollen demnach in einer «wunderschönen Wohnung» im Stadtzentrum, nicht weit entfernt von der Bocconi–Universität, wohnen, wo die gebürtige Britin angeblich studiert. Doch das könnte nun schon wieder Geschichte sein.