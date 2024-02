Palast lässt dementieren: Prinzessin Kate lag nicht im Koma

Prinzessin Kate ist mittlerweile nicht mehr im Krankenhaus

Fakt ist, dass der Kensington Palast am 17. Januar 2024 bekannt gab, dass sich Prinzessin Kate am Vortag einer «geplanten Bauchoperation» unterzogen habe. Die genaue Diagnose wurde jedoch geheim gehalten, der Eingriff sei allerdings erfolgreich verlaufen, hiess es. Nachdem in der britischen Yellow Press erste Gerüchte über eine angebliche Krebserkrankung aufgekeimt waren, schoben die Royals noch am selben Tag hinterher, dass es sich bei Kates Leiden nicht um Krebs handele.