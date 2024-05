Palast verkündet: Prinzessin Kate wird Anfang Juni nicht zurückkommen

Der Buckingham Palast teilte dem Bericht zufolge nun ausserdem mit, dass König Charles III. (75) bei dem Hauptevent am 15. Juni dabei sein wird. Er werde in einer Kutsche zusammen mit seiner Ehefrau, Königin Camilla (76), an der Geburtstagparade zu seinen Ehren teilnehmen, heisst es. Trooping the Colour findet am 15. Juni statt. Im vergangenen Jahr sass der Monarch, der ebenfalls an Krebs erkrankt ist, bei der Veranstaltung noch auf seinem Pferd. Dass er nun auf die Kutsche umsteigt, soll laut «Daily Mail» auf den Rat seiner Ärzte zurückzuführen sein. Charles' verstorbene Mutter, Queen Elizabeth II. (1926–2022), nahm altersbedingt nach 1987 in einer Kutsche an der Veranstaltung teil. Nach der Militärparade versammeln sich hochrangige Mitglieder der Königsfamilie traditionell auf dem Balkon des Buckingham Palastes, um der Menschenmenge zuzujubeln.