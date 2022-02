«Pam & Tommy»-Cast: Serie räumt «Missverständnisse» aus dem Weg

Skandal bis heute nicht aufgeklärt

Die «Baywatch»-Schauspielerin und der Mötley-Crüe-Drummer hatten sich in einem Club kennengelernt, vier Tage später geheiratet und in den Flitterwochen ein Sex-Tape produziert. Die unfreiwillige Verbreitung im damals noch neuen World Wide Web ist das Thema der Mini-Serie. Erst nachdem die Schauspieler die Drehbücher gelesen hatten, wurde ihnen die Ungerechtigkeit der Situation klar. «Ich war überrascht, wie viel ich von dem, was passiert war, nicht wusste», sagt Stan über den berüchtigten Skandal.