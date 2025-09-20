Pamela Anderson arbeitet mit ihren Söhnen an «Barb Wire»-Serie

Pamela Anderson übernimmt nicht die Hauptrolle

Anderson wird dem Bericht zufolge diesmal aber nicht die Hauptrolle übernehmen. Auch sei bisher unklar, ob sie überhaupt in der geplanten Serie zu sehen sein wird. Generell scheint sich das Projekt noch in einem frühen Stadium zu befinden, laut Insidern soll sich die Serie allerdings «anders anfühlen» als der Film. Anderson und ihr Sohn Brandon werden neben weiteren Personen – darunter Mike Richardson, Gründer von Dark Horse Comics – zu den leitenden Produzenten gehören.