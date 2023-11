Pamela Anderson: Deshalb trägt sie kein Make-up mehr

Die «Baywatch»–Ikone sorgte dieses Jahr bei der Fashion Week in Paris für Aufsehen, indem sie sich ungeschminkt in der Front Row präsentierte. In einem Video–Interview mit der französischen «Vogue» verriet sie, dass sie den Fokus bei der Fashion Week in Paris auf die Kleidung lenken wolle und sich deshalb dafür entschieden habe, auf Make–up zu verzichten. Schauspiel–Kolleginnen wie Scarlett Johansson (38) und Jamie Lee Curtis (64) lobten Anderson für ihren Mut. «Die Revolution der natürlichen Schönheit hat offiziell begonnen», schrieb Curtis auf Instagram zu Fotos von Pamela Anderson in Paris. Von einer «starken Botschaft» sprach Scarlett Johansson im Interview mit «Popsugar.»