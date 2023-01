Pamela Anderson fühlte sich wie ein «Vulkan voller Wut»

Während Prinz Harrys (38) Autobiografie «Reserve» (Originaltitel: «Spare») für Furore sorgt, stehen bereits die nächsten Memoiren mit Skandal-Potenzial an: Am 31. Januar erscheint Pamela Andersons (55) literarische Lebensgeschichte mit dem Titel «Love, Pamela», in deren Dunstkreis auch die Netflix-Doku namens «Pamela: Eine Liebesgeschichte» startet. Im Gespräch mit «CBS News» gab Anderson nun schon eine erste Kostprobe davon, wie sie Ende des Monats so einiges geraderücken will, das in all den Jahren von der Klatschpresse oder Serien wie «Pam & Tommy» über sie erzählt wurde.