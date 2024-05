Pamela Anderson: Für ihre Met-Gala-Premiere trägt sie wieder Make-up

Pamela Anderson (56) hat für ihr Met–Gala–Debüt ihre Make–up–Pause unterbrochen. Die «Baywatch»–Ikone der 90er Jahre schritt am 6. Mai in einem Kleid von Oscar de la Renta über den grün–beigefarbenen Teppich des Fashion–Spektakels im New Yorker Metropolitan Museum of Art – und trug dazu Wimperntusche, Lippenstift und Co.