Pamela Anderson gibt ihr Broadway-Debüt

Die Welt spricht über Pamela Anderson

Pamela Anderson ist derzeit in aller Munde. Grund dafür ist vor allem die Miniserie «Pam & Tommy», die seit dem 2. Februar bei Disney+ zu sehen ist und die Hintergründe des Sex-Tape-Skandals der beiden beleuchtet. Anderson selbst soll von der Darstellung jedoch nicht gänzlich überzeugt sein. Sie kündigte zuletzt an, dass in Zusammenarbeit mit Netflix eine Dokumentation in Arbeit ist, in der sie ihre Lebensgeschichte selbst erzählen wird.