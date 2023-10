Auf Pariser Fashion Week

Pamela Anderson: Ihr «No-Make-up»-Look inspiriert Scarlett Johansson

Es war ein Statement an die Beauty–Industrie und gegen die gesellschaftlichen Schönheitsideale: Pamela Anderson besuchte in diesem Jahr die Fashion Week in Paris ohne einen Tupfer Make–up im Gesicht. Ihre Schauspiel–Kollegin Scarlett Johansson spricht von einer «starken Botschaft».