Pamela Anderson macht es vor: Strahlend schön ohne Make-up

Kaum eine andere Ikone der 90er–Jahre war so sehr für ihren ikonischen stark geschminkten Look bekannt wie Pamela Anderson (57). Doch anstatt weiterhin auf Smokey Eyes und knallroten Lippenstift zu setzen, überrascht die Schauspielerin und Aktivistin seit einigen Jahren mit einem neuen Signature–Look: ganz ohne Make–up. Erstmals sorgte ihr natürlicher Auftritt 2023 bei der Pariser Fashion Week weltweit für Schlagzeilen – inzwischen setzt sie mit jedem öffentlichen Auftritt ein starkes Statement für den No–Make–up–Trend. So lässt sich der Look in den Alltag integrieren.