Pamela Anderson: Mit diesem Blumenoutfit sorgt sie für Aufsehen

Der Ex–«Playboy»–Star hatte sich in letzter Zeit immer weiter verändert. Nachdem sie in der Vergangenheit häufig mit extrem voluminösem Haar, vollen Lippen und dramatischem dunklen Augen–Make–up auftrat, erscheint sie nun auf Events meist ohne Make–up. In Interviews erzählte sie, dass ihr Verzicht darauf nicht nur eine Beauty–Entscheidung war, sondern auch eine persönliche Befreiung. «Ich wollte mich daran erinnern, wer ich wirklich bin», verriet sie 2023 in Paris.