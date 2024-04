Pamela Anderson spielt Hauptrolle im Remake von «Die nackte Kanone»

Details zur Handlung werden dem Bericht zufolge streng unter Verschluss gehalten. Liam Neeson wird aber offenbar Frank Drebin spielen, den ungeschickten Polizisten, der im Original von Leslie Nielsen (1926–2010) dargestellt wurde. Pamela Anderson soll als seine Geliebte zu sehen sein, in einer ähnlichen «sexy und albernen» Rolle, wie sie in «Die nackte Kanone» 1988 Priscilla Presley (78) innehatte. Der Film von Jerry Zucker (74) basierte auf der TV–Serie «Die nackte Pistole». Es folgten die Filme «Die nackte Kanone 2 1/2» (1991) und «Die nackte Kanone 33 1/3» (1994)«. Die Neuverfilmung will Paramount laut »The Hollywood Reporter" im Juli 2025 in die Kinos bringen.