Pamela Anderson und Liam Neeson auf Kuschelkurs

«Ich denke, ich habe in Liam einen Freund fürs Leben gefunden», erklärte sie «Entertainment Weekly». «Wir haben definitiv eine Verbindung, die sehr aufrichtig und sehr liebevoll ist. Er ist ein guter Mann.» In «Die nackte Kanone» spielt Anderson die verführerische Beth, eine Nachtclub–Sängerin, die dem mysteriösen Tod ihres Bruders auf den Grund geht. Neeson übernimmt die Rolle des Frank Drebin Jr., Sohn des ursprünglich von Leslie Nielsen (1926–2010) verkörperten Polizeidetektivs. Der Film kommt am 31. Juli in die deutschen Kinos.