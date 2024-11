Pamela Anderson war Kaia Gerbers Schülerlotsin

Mittlerweile ist Gerber nicht nur ein angesehenes Model, sondern auch Schauspielerin. In den vergangenen Jahren wirkte sie unter anderem in «Babylon – Rausch der Ekstase», «Bottoms» oder «Saturday Night» mit. 2025 wird Gerber in «Mother Mary» an der Seite von Anne Hathaway (42) und Hunter Schafer (25) zu sehen sein. Ausserdem drehte sie den Film «Outcome» mit der Schauspiellegende Keanu Reeves (60). Wann die Komödie veröffentlicht wird, ist bislang noch nicht bekannt.