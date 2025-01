Pamela Anderson wünscht sich besseres Verhältnis zu Ex-Mann Tommy Lee

Ihre Ehe geriet vor allem durch ein geleaktes Sextape in den Fokus der Öffentlichkeit. Der Skandal wurde 2022 in der Serie «Pam & Tommy» aufgegriffen, in der Lily James (35) und Sebastian Stan (42) die Hauptrollen spielten. Im Gespräch mit Andy Cohen bekräftigte Pamela Anderson einmal mehr ihre Kritik an der Produktion, die ohne ihre vorherige Zustimmung oder Kontaktaufnahme entstand. Für sie sei das eine «seltsame und schmerzhafte» Erfahrung gewesen.