Pamela Hyytiäinen: Pamela Anderson will ihren Namen ändern

Leben im Haus der Grosseltern

Herman Hyytiäinen brachte seiner Enkelin auch Finnisch bei – für das kleine Mädchen eine geheime Sprache, die nur sie beide verstanden. Anderson habe damals stets ein kleines finnisches Wörterbuch unter dem Arm getragen, um ihren Grossvater mit neuen Wörtern zu beeindrucken. Als ihr Opa starb, war Pamela etwa elf Jahre alt. Mit ihm verschwand auch die Sprache, die sie einst fliessend gesprochen hatte. «Es ging irgendwie mit ihm», beschreibt sie ihre schwindenden Sprachkenntnisse.