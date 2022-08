Alle wollen aussehen wie Pam

Spätestens seit dem Release der fiktionalen Serie «Pam and Tommy» mit Lily James (33) in der Hauptrolle ist das Internet voll mit Tutorials, die zeigen, wie man Pamelas ikonische Hairstyles nachahmen kann. Im Moment warten alle gespannt auf die Veröffentlichung einer Netflix-Doku, in der Pamela Anderson ihre wahre Geschichte erzählen will. Die Wartezeit können Fans mit dem Nachstylen ihrer berühmten messy Hochsteckfrisur überbrücken. Promis wie Kim Kardashian (41) oder Dua Lipa (26) haben den Pammy Updo bereits ausprobiert und sind begeistert.