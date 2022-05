Pamukkale in der Türkei: Die weissen Terrassen der «Watteburg»

Die schneeweissen Terrassen entstanden über Jahrtausende durch Verdunstung des kalkhaltigen Thermalwassers aus den Quellen. Was übrig blieb, waren Ablagerungen, die an Watte erinnern - daher der Name. Heute wie damals ist Pamukkale ein beliebtes Ziel bei Touristen und Tagesausflüglerin, was den Becken alles andere als gutgetan hat. Urlauber in Bikini und Badehose strömten in Scharen zu den Becken und zogen teilweise sogar in Schuhen durch das Wasser. So büsste der Ort im Südwesten der Türkei an Schönheit ein.