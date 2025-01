Panagiota Petridou ersetzt Oliver Pocher bei Promi-Spielshow

Darum geht es in «Dinge gibt's..!»

Nun wird Panagiota Petridou durch die Show führen, in der drei Promi–Duos gegeneinander antreten. RTLzwei will ab 2025 sechs neue Folgen des Formats präsentieren. Die Kandidaten und Kandidatinnen müssen der Sendermitteilung zufolge dann wieder den Wert von teils skurrilen Gegenständen und Dienstleistungen schätzen. Das Team mit den meisten erfolgreichen Schätzungen gewinnt am Ende die Show.