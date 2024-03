Panikattacken bei «Let's Dance»: Viel Druck für Lina Larissa Strahl

Lina Larissa Strahl: «Man möchte nicht versagen»

Das Thema mentale Gesundheit liegt der Jungdarstellerin und Sängerin zunehmend am Herzen. So spricht sie in letzter Zeit immer offener über die Angst in ihrem Kopf. In Therapiesessions hat sie ihr den Namen Philipp gegeben. Doch passen eine Angststörung und die Drucksituation einer live ausgestrahlten Tanzshow zusammen?