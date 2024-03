Panne bei Oscar-Vergabe: Besorgniserregender Auftritt von Al Pacino

Nach Pacinos Erklärung, dass «zehn wunderbare Filme» nominiert seien, aber nur einer «den Preis für den besten Film bekommen» wird, hätte eigentlich die Verlesung der nominierten Werke wie «Barbie», «Killers of the Flower Moon», «Maestro» oder des letztendlichen Siegers «Oppenheimer» folgen müssen. Das hat in Hollywood Tradition und ehrt die besten Filme des vergangenen Jahres – auch wenn letztlich nur einer die begehrte Oscar–Trophäe mit nach Hause nehmen wird.