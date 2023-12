Pannenauto und Pleitier-Superhelden: Die Kino-Flops des Jahres 2023

«Ant–Man and The Wasp: Quantumania»

Der Charme von «Ant–Man» trat bislang besonders dann zutage, wenn sich der Held plötzlich klitzeklein mit Alltagsgegenständen wie Spielzeugeisenbahnen herumschlagen musste. In «Ant–Man and The Wasp: Quantumania» hingegen fanden sich Scott Lang (Paul Rudd, 54) und seine Familie in der titelgebenden Fantasywelt wieder, in der sein Alleinstellungsmerkmal überhaupt nicht zum Tragen kam. Der dritte Solo–Ausflug von Ant–Man mutete folglich wie eine zweistündige Zwischensequenz eines Videospiels an, in der – ausser den Schauspielern – wohl fast nichts physisch am Set vorhanden war – und das merkt man ihren Leistungen auch an. Vom Beginn der fünften Marvel–Phase haben sich viele wohl deutlich mehr erwartet.