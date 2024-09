Papst Franziskus besucht grossherzoglichen Palast in Luxemburg

Papst reist weiter nach Belgien

Der Besuch von Papst Franziskus ist der erste Papst–Besuch in Luxemburg seit knapp 40 Jahren. Zuletzt hatte Papst Johannes Paul II. das Land im Jahr 1985 besucht. Neben dem Treffen mit der grossherzoglichen Familie und weiteren Programmpunkten wie einer Fahrt im Papamobil durch die Stadt Luxemburg fand zudem eine Audienz mit Premierminister Luc Frieden statt. Am Abend reist der 87–jährige Geistliche mit dem Flugzeug weiter nach Belgien. Abschluss einer mehrtägigen Reise ist am Sonntag eine grosse Messe im Stadion in Brüssel.