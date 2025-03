Papst Franziskus bleibt nach schwerer Atemkrise stabil

Nach einer schweren Atemkrise am Freitag zeigt der Gesundheitszustand von Papst Franziskus (88) Anzeichen der Stabilisierung. Wie der Vatikan laut «Vatican News» am Montagmorgen mitteilte, verbrachte der Pontifex eine ruhige Nacht in der römischen Gemelli–Klinik. «Der Papst ruhte die ganze Nacht gut aus», hiess es in der knappen Erklärung des Heiligen Stuhls.