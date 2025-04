Der Vatikan hat rund 24 Stunden nach dem Tod von Papst Franziskus die ersten Bilder seines Leichnams veröffentlicht. Franziskus starb überraschend in den frühen Morgenstunden am Ostermontag im Alter von 88 Jahren an einem Schlaganfall. Seine sterblichen Überreste wurden nun in einer privaten Kapelle im Vatikan aufgebahrt, bevor sie wahrscheinlich am Mittwoch in den Petersdom überführt werden, wo Gläubige vermutlich drei Tage lang Abschied nehmen können. Anschliessend wird Franziskus in seiner Lieblingsbasilika Santa Maria Maggiore in Rom beigesetzt.