Papst Franziskus erklärt: Er hat eine «Entzündung an der Lunge»

Papst Franziskus (86) hat offenbar eine Entzündung an der Lunge. Das erklärte er laut «Corriere della Sera» per Videoübertragung aus der Kapelle seines Wohnsitzes im Vatikan. Deshalb müsse er auch seinen Auftritt am Fenster über dem Petersplatz ausfallen lassen, sagte er demnach. Seinen Segen spendete er per Videoschalte. «Heute kann ich nicht am Fenster erscheinen, weil ich das Problem mit der Entzündung an der Lunge habe», sagte er demnach.